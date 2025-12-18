Autoarticolato si ribalta Arpat sul posto per valutare eventuali contaminazioni

Nelle prime ore di domenica, un autoarticolato si è ribaltato a Reggello, coinvolgendo potenziali rischi ambientali. La sala operativa della Protezione Civile ha prontamente attivato ARPAT, intervenuta sul posto per valutare eventuali contaminazioni e garantire la sicurezza del territorio. Un intervento tempestivo volto a contenere gli effetti dell’incidente e tutelare l’ambiente circostante.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.