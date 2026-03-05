Auto vandalizzate il comune ha speso 80mila euro

Nel 2025, il Comune di Bologna ha destinato circa 80mila euro per coprire i danni causati a veicoli parcheggiati in spazi pubblici. La cifra comprende il risarcimento per vetri rotti e altre spese impreviste sostenute dai residenti che hanno subito atti di vandalismo sui propri mezzi. La somma rappresenta un intervento diretto per affrontare i danni ai veicoli coinvolti.

Palazzo d'Accursio liquida i rimborsi per quasi 500 auto nel 2025. FdI attacca: "C’è poco da festeggiare. Oltre la metà dei casi al Navile" Vetri rotti e spese impreviste. Il Comune di Bologna nel 2025 ha stanziato complessivamente 79.993,20 euro per risarcire i residenti che hanno subito danni ai vetri dei propri veicoli in sosta su spazi pubblici, in pratica un aiuto per i costi delle riparazioni. I contributi sono il risultato di due bandi pubblicati ad aprile e ottobre dello scorso anno. In totale, sono state 606 le richieste di risarcimento inviate dai bolognesi, di cui 495 accolte dagli uffici comunali. Per ottenere il contributo, i proprietari hanno dovuto presentare fattura dettagliata e prova del pagamento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

