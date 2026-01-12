Palmoli i costi del sostegno alla casa del bosco | il Comune ha già speso quasi 13 mila euro

Dal 20 novembre, il Comune di Palmoli ha destinato circa 13 mila euro per il sostegno della “casa del bosco”, una struttura che accoglie tre bambini e la loro madre, Catherine, a Vasto. Finanziamenti destinati al mantenimento e alle spese necessarie per garantire un’assistenza stabile e continua alla famiglia. Questa cifra rappresenta l’impegno dell’amministrazione locale nel supporto alle famiglie in difficoltà.

Sono 12.932 euro le risorse che il Comune di Palmoli (Chieti) ha già destinato, dal 20 novembre scorso, al mantenimento dei tre bambini della “casa del bosco” e della loro madre, Catherine, ospitati nella casa famiglia di Vasto. Una spesa quotidiana di circa 244 euro, che mette sotto pressione il bilancio comunale e racconta il peso umano e finanziario di una separazione familiare che molti giudicano incomprensibile. Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, prova a conciliare conti e responsabilità istituzionali. «Il Comune sostiene attualmente una spesa di circa 244 euro al giorno – spiega –. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Famiglia nel bosco, lo psichiatra: «Dai bimbi gesti autolesionisti e scatti d'ira». Le lacrime dei genitori: «Catherine sta cedendo».

