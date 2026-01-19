Se il Napoli ha speso male al mercato che dovrebbero dire a Liverpool? Hanno speso 520 milioni di euro

Il mercato estivo del Napoli ha suscitato molte discussioni a causa delle ingenti spese senza risultati evidenti. Con un investimento importante, è fondamentale valutare l’efficacia delle scelte fatte. La lezione da trarre è che investire grandi somme non garantisce successo; piuttosto, è essenziale investire con criterio e strategia. Questa riflessione vale anche per club come Liverpool, che ha impegnato 520 milioni di euro, sottolineando l’importanza di una gestione oculata delle risorse.

Che il Napoli abbia speso moltissimo all’ultimo mercato, ma con poco profitto, è ormai acclarato. Il punto è che spendere tanto non è la via: bisogna spendere bene. Prendiamo il Liverpool. Appena sei mesi fa ha speso la bellezza di 450 milioni di sterline (quasi 520 milioni di euro) per ritrovarsi adesso quarto (a 14 punti dall’Arsenal capolista), ma soprattutto – scrive il Times – in piena transizione. “La scorsa settimana lo ha evidenziato, con i dubbi sul futuro di Ibrahima Konaté e Andrew Robertson, e l’imminente trasferimento di Marc Guéhi al Manchester City dal Crystal Palace, il che significa che il difensore centrale che il Liverpool sperava di ingaggiare in estate diventerà ora un rivale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

