Il nuovo SUV elettrico del produttore americano, Rivian R2, sarà tra le prime auto a integrare una architettura di connettività basata su eSIM e rete 5G. Questa vettura punta a offrire una connessione più stabile e veloce, grazie alle nuove tecnologie di comunicazione. Il modello rappresenta un passo avanti nel settore delle auto connesse, introducendo funzionalità avanzate per gli utenti.

Rivian R2, il nuovo SUV elettrico del produttore americano, sarà tra le prime auto elettriche a vantare una nuova architettura di connettività basata su eSIM e rete 5G. Annunciato dal brend statunitense una collaborazione con Giesecke+Devrient e AT&T che porta a termine l’evoluzione delle automobili sempre più simili a smartphone su quattro ruote. Non si tratta solo di motori elettrici e batterie, ma anche di software, aggiornamenti da remoto e connessione permanente alla rete. L’obiettivo è rendere l’auto sempre più connessa, aggiornata e pronta ad adattarsi ai servizi digitali del futuro. Per il presente della mobilità elettrica invece puoi leggere l’approfondimento: Mobilità elettrica 2026: guida completa su auto elettriche, ricarica, costi e falsi miti. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Auto sempre più connesse: Rivian R2, eSIM e 5G sul nuovo SUV elettrico

