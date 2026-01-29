Kia annuncia due nuovi modelli per il 2026, puntando forte sul numero 5. La casa sudcoreana non si ferma, anche se nel 2025 ha lanciato molte novità. Il primo è un SUV elettrico, il secondo un MPV, entrambi disegnati per il futuro. La strategia di Kia sembra chiara: rafforzare la gamma con veicoli innovativi, pronti a conquistare il mercato.

Kia non accenna a rallentare e inizia il 2026 con due nuovi modelli, nonostante l'offensiva di prodotto ricca e variegata vista nel 2025. Kia EV5 è il SUV di segmento C che aggiunge una carta solo elettrica al già ricco mazzo dei coreani in questa fascia. Kia PV5 è inveve un MPV (veicolo multi funzione) che guarda al mondo dei trasporti, sia per le persone, sia per le cose. I numeri di Kia EV5. Suv elettrico di segmento C, basato sulla piattaforma a 400 volt, EV5 è un'auto che richiama il design squadrato già visto in casa Kia, cercando di portare in un segmento più accessibile la filosofia di Kia EV9. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kia punta sul numero 5: il nuovo SUV elettrico e l'MPV disegnato nel futuro

Approfondimenti su Kia Punta

Kia ha presentato in anteprima mondiale la nuova generazione di Seltos, il SUV compatto che rappresenta un importante aggiornamento del modello.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Kia Punta

Argomenti discussi: Nuova Kia Niro, ecco come cambia: restyling completo e maxi schermi a bordo; Giorno 9 | Quarto turno, KIA Arena in Diretta Streaming | DAZN IT; Promozione Kia Picanto GPL, perché conviene e perché no; Quali sono le 10 auto GPL che consumano meno?.

Kia punta sul numero 5: il nuovo SUV elettrico e l'MPV disegnato nel futuroKia EV5 e Kia PV5 sono le novità elettriche lanciate dai coreani per privati e professionisti ... ilgiornale.it

Kia EV5: arriva sul mercato italiano il SUV elettrico pensato per l'Europa | Prova, caratteristiche, allestimenti e prezziUn modello chiave nella strategia di elettrificazione del marchio coreano, che porta su strada una sintesi di design robusto, praticità quotidiana e contenuti tecnologici avanzati, sviluppati esplicit ... automoto.it

COMFORT, TECNOLOGIA E SPAZIO PER TUTTI Dentro la Kia EV5 2026 spaziare è naturale: pavimento piatto e bagagliaio enorme materiali ecocompatibili tripletta di schermi con ChatGPT integrato Un ambiente pensato per famiglie e tech- - facebook.com facebook