Auto elettriche e ibride verso la stretta Ue | Incentivi solo con 70% di contenuto made in Europe

La Commissione UE si prepara a cambiare le regole del gioco per l’ auto a elettroni. Secondo un’anticipazione del Financial Times, il 25 febbraio Bruxelles presenterà l’Industrial Accelerator Act, che prevede un requisito minimo del 70% in valore di “contenuto” europeo per consentire a veicoli elettrici, ibridi e a idrogeno di accedere agli incentivi pubblici o alle forniture per enti statali. In altre parole: senza un “passaporto industriale” Ue, niente sussidi. La misura nasce con un obiettivo chiaro: proteggere la base manifatturiera europea dalla concorrenza cinese a basso costo. Il tema non è nuovo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nuovi incentivi in Germania per acquistare auto elettriche e ibrideIl governo tedesco ha annunciato nuovi incentivi per l’acquisto di auto elettriche e ibride, validi per veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2026.

UE studia incentivi auto elettriche: produzione locale prioritaria per contrastare la concorrenza cinese.La Commissione Europea ha deciso di puntare sugli incentivi per le auto elettriche, dopo aver osservato la crescente presenza di veicoli cinesi sul mercato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ztl, canone di 1.000 euro per le auto elettriche e strisce blu a pagamento per le ibride; Roma, stretta su elettriche e ibride: si pagheranno Ztl e parcheggi; Quali sono le auto ibride plug-in più economiche del 2026?; ZTL e strisce blu a Roma: non più gratis per elettriche ed ibride. Ecco perché.

Roma, stretta su elettriche e ibride: si pagheranno Ztl e parcheggiL’assessore alla mobilità della Capitale ha proposto dei cambiamenti per l’accesso alle zone a traffico limitato delle elettriche e per la sosta sulle strisce blu delle ibride. alvolante.it

Roma, pass da mille euro per Ztl e strisce blu a pagamento: i provvedimenti per auto elettriche e ibrideSaranno sottoposti all'esame della Giunta entro febbraio. FdI: Stangata classista della Giunta Gualtieri. Dsp: Atto di ostilità sociale radical chic Un permesso annuale da mille euro per i veicoli ... adnkronos.com

Auto elettriche, l’UE punta sul Made in Europe: sussidi solo con 70% di componenti europei x.com

Nuova bozza visionata dal Financial Times: auto elettriche assemblate nell’Ue con il 70% componenti europei per accedere agli aiuti facebook