Occupazione abusiva di un alloggio guida sotto l' effetto di droga e vendita di un' auto sequestrata | tre denunce

Nel corso di recenti interventi, gli agenti del commissariato di Sciacca hanno denunciato tre persone per diversi reati: occupazione abusiva di un alloggio, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e vendita di un’auto sequestrata. Due delle denunce coinvolgono donne residenti in città. Questi interventi evidenziano l’attività di controllo e prevenzione svolta dalle forze dell’ordine nel territorio di Sciacca.

Gli agenti del commissariato di polizia di Sciacca ha denunciato tre persone in distinti interventi. Due dei provvedimenti hanno riguardato donne residenti in città. Una trentacinquenne è accusata di avere occupato abusivamente un alloggio popolare nel quartiere Perriera. Gli agenti, intervenuti in un appartamento dell’Iacp, l’hanno trovata all’interno dopo che avrebbe forzato la porta d’ingresso e si sarebbe stabilita in un’abitazione non assegnata. Un’altra donna, di 30 anni, è stata denunciata per omessa custodia di un veicolo sottoposto a sequestro. L’auto, un’utilitaria, era stata affidata alla sua custodia ai fini della confisca, ma al momento del controllo è risultata venduta.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

