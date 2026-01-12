Catania in auto senza patente e sotto effetto di droga | 44enne fermato e denunciato

A Catania, un uomo di 44 anni è stato fermato e denunciato dalla Polizia di Stato per aver guidato senza patente, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e in assenza di patente valida. L’intervento di un poliziotto fuori servizio ha contribuito a bloccare il veicolo, evitando potenziali rischi. La vicenda si inserisce nel rispetto della presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

Un uomo di 44 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e guida senza patente, nel rispetto della presunzione di innocenza valida fino a sentenza definitiva. A dare l'allarme è stato un agente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che, pur essendo fuori servizio, ha notato un'auto procedere in modo pericoloso, a zig zag, in via San Giuseppe la Rena. Il comportamento del conducente ha subito fatto scattare il sospetto.

Minaccia i poliziotti dopo essere stato sorpreso alla guida senza patente, denunciato - Durante la redazione degli atti, l'uomo è andato in escandescenza, tanto da sfondare con pugni e calci una parete in cartongesso ... grandangoloagrigento.it

Catania, sorpreso a guidare senza patente: denunciato 44enne - Fermato e denunciato a Catania un uomo di 44 anni per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento. newsicilia.it

