Torino arresti e misure cautelari per gli incidenti ai cortei pro Global Sumud Flottilla | i video della Polizia

A seguito di accurate investigazioni della Polizia di Stato della Questura di Torino, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, il G.I.P. del Tribunale del capoluogo piemontese ha emesso 18 misure cautelari (5 arresti domiciliari, 12 obblighi di presentazione quotidiana alla P.G. e un divieto di dimora nel comune di Torino) nei confronti di militanti antagonisti (11 uomini e 7 donne) per i reati di danneggiamento, violenza privata aggravata, resistenza aggravata e lesioni a Pubblico ufficiale. I fatti riguardano innanzitutto la manifestazione in sostegno alla Global Sumud Flotilla svoltasi il 24 settembre, in occasione della quale circa 1500 persone, dopo essersi ritrovate in piazza Castello, hanno sfilato per le vie del centro fino a raggiungere la stazione ferroviaria di Porta Susa, dove circa 700 manifestanti, dopo aver forzato uno degli accessi, hanno fatto ingresso in stazione e occupato per circa un’ora e venti minuti i binari ferroviari, determinando il blocco della circolazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

Violenze ai cortei Pro Palestina, 18 misure cautelari a TorinoDiciotto persone sono state colpite da misure cautelari questa mattina a Torino, dopo le violenze avvenute durante il corteo Pro Palestina.

Disordini nei cortei pro Pal a Torino, eseguite 18 misure cautelariA Torino, la polizia ha arrestato 18 persone durante i disordini nei cortei pro Pal.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Antagonisti e Pro Pal, altre 18 misure cautelari per gli assalti a La Stampa, Ogr e Leonardo; Scontri ai cortei Pro-Pal, arresti e misure cautelari per gli antagonisti; Scontri alle manifestazioni Pro Pal per la Flotilla e assalto a La Stampa, nuovi arresti e misure cautelari a Torino; Violenze ai cortei Pro Pal, 5 arresti e altre 13 misure cautelari.

Torino, 18 misure cautelari contro militanti antagonisti: contestati scontri, danneggiamenti e irruzioniIndagine della Polizia di Stato su manifestazioni tra settembre e novembre: arresti domiciliari, obblighi di firma e divieti di dimora per 18 persone. Contestati episodi alla stazione Porta Susa, all’ ... italiaoggi.it

Violenze ai cortei Pro Palestina, 18 misure cautelari a TorinoDiciotto misure cautelari sono state eseguite questa mattina dalla Digos della questura di Torino nei confronti di 18 militanti antagonisti, 11 uomini e sette donne. Il provvedimento è stato disposto. msn.com

La Global Sumud Flotilla ha annunciato il più grande intervento umanitario coordinato per la Palestina nella storia. Il 29 marzo 2026, una flotta marittima unificata e un convoglio umanitario via terra partiranno simultaneamente, mobilitando migliaia di persone x.com

Global Sumud Flotilla: voci di resistenza! Sabato 7 febbraio Ore 10.00 CGIL Pesaro – Sala Di Vittorio (via Gagarin 179) Un incontro pubblico con @margotissorock e @pol_romano , entrambi imbarcati sulla nave Karma della Global Sumud Flotilla, per facebook