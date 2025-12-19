Furti e atti vandalici alla sede di Sinistra Italiana | Odio e violenza Clima preoccupante
Prima la visita dei ladri, poi quella dei vandali. Nel mirino la sede di Sinistra Italiana di Testaccio dove ignoti hanno forzato la porta d'ingresso rubando in un caso il proiettore e quanto trovato all'interno. "Nella notte del 12 dicembre e in quella fra il 16 e il 17 dicembre, un furto e un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: "Complici del genocidio". Scritte e atti vandalici contro la sede di Fratelli d'Italia
Leggi anche: Attentato Ranucci, i colleghi davanti alla sede Rai: “Basta clima d’odio contro giornalisti”
Tentato furto alla UILDM Mazara: colpito il cuore dell’associazione; Vandali e ladri, Campocavallo alle strette; Grave furto e atti vandalici al centro sportivo “Polito” ai danni dell’Us Agropoli; Sos centro sportivo. Dopo ladri e vandali violati gli spogliatoi.
Roma poco sicura, ruote bucate e vetri spaccati ovunque | Questi quartieri in ostaggio di degrado e paura - Dopo una serie di atti vandalici che hanno colpito circa trenta automobili tra ruote bucate e vetri spaccati ... romait.it
L’allarme dei residenti: “In balìa di bande di ragazzini, atti vandalici e furti quotidiani” - Rimini, 28 ottobre 2025 – Nei mesi scorsi la paura dilagava in zona a causa di appartamenti occupati abusivamente. ilrestodelcarlino.it
Prato, cassonetti condominiali, è allarme per furti, atti vandalici e discariche abusive - E' la richiesta che arriva da Anaci Prato, l'associazione che raggruppa i professionisti nel ... lanazione.it
L’obiettivo è prevenire furti, truffe, atti vandalici e situazioni di degrado: il progetto dovrebbe diventare operativo entro il 2026. Il comandante della Locale: «Nessuno è chiamato a fare ronde» - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.