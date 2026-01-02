Ascolto e sostegno ai pazienti all' Irccs Bonino-Pulejo nasce l' Associazione Volontari Ospedalieri

L'Associazione Volontari Ospedalieri nasce per offrire ascolto e sostegno ai pazienti e alle loro famiglie. Attiva in oltre 220 strutture sanitarie in Italia, ora amplia il suo servizio anche presso l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, contribuendo a creare un ambiente di ascolto e assistenza umana durante il percorso di cura.

Irccs Bonino Pulejo, costituita l’Associazione volontari ospedalieri - Offre ascolto empatico e sostegno concreto ai pazienti e alle loro famiglie in oltre 220 strutture sanitarie in Italia e da adesso anche all’Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina. msn.com

