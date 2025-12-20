Atti osceni davanti a minori | denunciato

Ha compiuto atti osceni per due volte, davanti agli occhi di alcuni minori, in parchi pubblici. Un uomo di 62 anni, residente a Casalgrande, è stato denunciato dalla polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia alla Procura della Repubblica di Reggio per atti osceni compiuti in presenza di minori al Parco del Liofante di Salvaterra. Nelle scorse settimane una chiamata arrivata alla centrale operativa della polizia locale ha permesso agli agenti di giungere tempestivamente al Parco del Liofante: il 62enne è stato individuato anche grazie ad alcuni cittadini che avevano assistito alla scena. L’uomo è stato identificato e incalzato: ha ammesso di essersi masturbato all’interno del parco in presenza di minori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

