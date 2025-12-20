Atti osceni davanti a minori | denunciato
Ha compiuto atti osceni per due volte, davanti agli occhi di alcuni minori, in parchi pubblici. Un uomo di 62 anni, residente a Casalgrande, è stato denunciato dalla polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia alla Procura della Repubblica di Reggio per atti osceni compiuti in presenza di minori al Parco del Liofante di Salvaterra. Nelle scorse settimane una chiamata arrivata alla centrale operativa della polizia locale ha permesso agli agenti di giungere tempestivamente al Parco del Liofante: il 62enne è stato individuato anche grazie ad alcuni cittadini che avevano assistito alla scena. L’uomo è stato identificato e incalzato: ha ammesso di essersi masturbato all’interno del parco in presenza di minori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Si masturba davanti ad una 19enne, denunciato per atti osceni in luogo pubblico
Leggi anche: Romano, atti osceni al parco: denunciato e allontanato un trentenne
Atti osceni davanti a minori: denunciato; Casalgrande: atti osceni davanti a minori al parco, denunciato 62enne; Atti osceni nel parco di fronte a minori: denunciato; Da vittime a detective. Esibizionisti incastrati.
Casalgrande: atti osceni davanti a minori al parco, denunciato 62enne - CASALGRANDE (Reggio Emilia) – Un uomo di 62 anni, residente in paese, è stato denunciato dalla polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per atti osceni compiuti in presenza di minori al Parco del ... reggionline.com
Denunciato dalla polizia locale per atti osceni al parco - Un uomo di 62 anni, residente a Casalgrande, è stato denunciato dalla Polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia alla Procura della Repubblica di Reggio ... redacon.it
Atti osceni davanti a minorenni, 22enne denunciato. Seconda volta in pochi giorni - Pontedera, 28 febbraio 2025 – Il ventiduenne è stato nuovamente sorpreso da una pattuglia della polizia in atti osceni nel piazzale dello stadio. lanazione.it
L’uomo è stato sorpreso mentre compiva atti osceni da una mamma che si era recata a prendere il proprio bambino. Una scena vergognosa, avvenuta in un luogo frequentato da famiglie e minori. La donna, allarmata, ha immediatamente allertato le Forze dell - facebook.com facebook
Parma, parcheggio sotterraneo trasformato in alcova: coppia denunciata per atti osceni x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.