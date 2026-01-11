Gradi a picco attenzione al contatore dell’acqua

In alcune città, il freddo intenso ha causato il guasto ai contatori dell'acqua, con conseguenti segnalazioni ai tecnici di Hera. È importante monitorare attentamente i consumi e verificare eventuali anomalie per evitare disservizi o complicazioni. In caso di problemi, rivolgersi ai servizi di assistenza per una pronta verifica e soluzione.

C'è stato anche nella nostra città qualche caso, contatori che si sono rotti per il freddo intensto, telefonate ai tecnici di Hera. Che sono intervenuti in pochi minuti. "Con l'abbassamento delle temperature di questi giorni – precisa la multiutility – si alza la soglia di attenzione sugli impianti idrici delle abitazioni, in particolare sui contatori dell'acqua, che possono arrivare a rompersi". Hera ricorda alcuni semplici accorgimenti che possono evitare disagi nella fruizione del servizio e spese impreviste, poiché ai clienti spetta la corretta custodia di questi apparecchi. I contatori esterni sono i più soggetti a rotture da gelo.

