SMS falsi a nome dell’ASL | massima attenzione

L’ASL invita i cittadini a prestare attenzione ai messaggi SMS falsi che utilizzano il suo nome. Si raccomanda di verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni e di segnalare eventuali messaggi sospetti alla polizia postale. È importante mantenere la prudenza per evitare truffe o frodi e proteggere i propri dati personali.

Tempo di lettura: < 1 minuto L'Asl invita i cittadini a diffidare di messaggi sospetti e a segnalare alla polizia postale. Massima attenzione ai tentativi di truffa via sms. L'Azienda Sanitaria Locale di Avellino invita a diffidare dei messaggi sospetti che, come evidenziato da numerose segnalazioni, vengono ricevuti quotidianamente dai cittadini. In alcuni casi, viene chiesto di contattare con urgenza gli "uffici GUP – Gestione Unica Prenotazione" o il "Centro Unico Primario", per "importanti comunicazioni che la riguardano", ricorrendo ad un numero a pagamento a danno dei cittadini. In altri casi ancora si chiede di accedere ad un link di un falso sito web "tesserasanit.

