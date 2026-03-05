ATP Indian Wells 2026 Mattia Bellucci piegato in due set da Gabriel Diallo

Al torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells 2026, Mattia Bellucci è stato eliminato al primo turno. L’azzurro ha affrontato il canadese Gabriel Diallo, che si è imposto con il punteggio di 7-6 (5) 6-4 in due ore e un quarto di gioco. La partita si è conclusa con la vittoria di Diallo dopo una lunga battaglia sportiva.

Mattia Bellucci viene eliminato all'esordio nell'ATP Masters 1000 di Indian Wells: in California (Stati Uniti), l'azzurro cede al canadese Gabriel Diallo, che si impone con lo score di 7-6 (5) 6-4 dopo una battaglia sportiva lunga due ore ed un quarto. Per il nordamericano al secondo turno ci sarà il russo Andrey Rublev, numero 17 del seeding. Nel primo set le prime palle break arrivano nel decimo game e sono anche dei set point: Bellucci va a servire sul 4-5 e si ritrova sotto prima sul 30-40 e poi ai vantaggi, ma si cava d'impaccio e con tre punti di fila allunga il parziale. La scena si ripete nel dodicesimo game: sotto 5-6 l'italiano per due volte va sotto ai vantaggi, ma poi ancora con tre punti consecutivi si regala il tiebreak.