Tabellone ATP Dallas 2026 | tornano Cobolli e Bellucci che primo turno Diallo-Shelton

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 500 di Dallas, che proprio dallo scorso anno ha ricevuto l’upgrade all’interno di una più generale riorganizzazione del circuito mondiale. Vita breve, ma già intensa per il torneo texano che ha preso le mosse nel 2022 e che, lo scorso anno, ha visto Denis Shapovalov vincere su Casper Ruud. Il canadese c’è, il norvegese no visto che qualche settimana se l’è correttamente presa, vista la recente paternità. Testa di serie numero 1 è Taylor Fritz, che dovrebbe avere problemi abbastanza relativi contro Marcos Giron in una delle molte sfide tra americani dell’esordio. 🔗 Leggi su Oasport.it

