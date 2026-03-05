Mundfish e Focus Entertainment hanno comunicato la data di uscita del quarto e ultimo DLC di Atomic Heart, chiamato “Blood on Crystal”, precedentemente noto come “Calamity”. La notizia riguarda anche il lancio dell’Ultimate Edition del gioco. La data di uscita è stata ufficializzata di recente, senza ulteriori dettagli sui contenuti.

Mundfish e Focus Entertainment hanno annunciato la data di uscita del quarto e ultimo DLC di Atomic Heart, intitolato “Blood on Crystal”, in precedenza conosciuto come “Calamity”. L’espansione sarà disponibile dal 16 aprile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e PC. Con questo contenuto si chiude ufficialmente il primo grande arco narrativo del gioco. In parallelo, è stata presentata anche la nuova Ultimate Edition, pensata per chi vuole recuperare o collezionare l’esperienza completa. La primavera segna dunque un momento decisivo per il titolo ambientato nell’universo retrofuturistico sovietico. Blood on Crystal rappresenta il capitolo conclusivo della storia principale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Atomic Heart, annunciata la data di uscita del DLC Blood on Crystal e dell’Ultimate Edition

