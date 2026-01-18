Ubisoft ha annunciato ufficialmente l’aggiornamento di Far Cry 3 Classic Edition a 60 fps, disponibile prossimamente. Questo intervento mira a migliorare l’esperienza di gioco sui dispositivi di nuova generazione, garantendo maggiore fluidità e stabilità. L’aggiornamento conferma l’impegno di Ubisoft nel preservare e valorizzare i titoli storici, offrendo prestazioni ottimali su console moderne.

Ubisoft ha confermato ufficialmente l’arrivo dell’ aggiornamento a 60 fotogrammi al secondo per Far Cry 3 Classic Edition, confermando l’attenzione verso il recupero dei propri titoli storici su console di nuova generazione. L’annuncio è arrivato tramite un breve trailer pubblicato anche sul canale YouTube ufficiale di PlayStation, con l’update che sarà completamente gratuito e disponibile a partire dal 21 gennaio 2026. L’obiettivo è offrire un’esperienza più fluida senza intervenire sul comparto tecnico originale. Un intervento mirato, ma molto atteso. L’aggiornamento consentirà di giocare a Far Cry 3 Classic Edition a 60 fps su Xbox Series XS, PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Far Cry 3 Classic Edition, Ubisoft annuncia la data di uscita dell’aggiornamento con i 60 fps

Far Cry 3, Blood Dragon e Primal, è in arrivo una patch con i 60 fps su PS5 e Xbox Series

Ubisoft annuncia l’arrivo di una patch che permette di giocare a Far Cry 3, Blood Dragon e Primal a 60 fps su PS5 e Xbox Series. Questa novità migliora la fluidità dell’esperienza su console di nuova generazione, offrendo agli appassionati un aggiornamento importante per alcuni dei capitoli più rappresentativi della serie. La modifica sarà disponibile prossimamente, ampliando le possibilità di gioco e ottimizzando le prestazioni su piattaforme moderne.

Leggi anche: Bloodborne su pc a 4k 60 fps con aggiornamento emulatore shadps4

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Far Cry 3 Classic Edition sblocca i 60 fps: ecco cosa cambia davvero per i giocatori - Far Cry 3 Classic Edition riceverà l’aggiornamento a 60 fps il 21 gennaio, con distribuzione su PS5 e Xbox Series X|S. assodigitale.it