Filippo Randazzo strappa il minimo per i Mondiali Indoor! Volata sotto i 660 a Parigi

Filippo Randazzo ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali Indoor di atletica, superando il minimo richiesto con una volata sotto i 6,60 secondi a Parigi. L’atleta italiano si è distinto alla AccorArena, contribuendo a un pomeriggio di gare di livello internazionale. Contestualmente, Mattia Furlani ha realizzato la miglior prestazione mondiale stagionale nel salto in lungo, confermando l’ottimo stato di forma del movimento italiano.

Alla AccorArena di Parigi, dove Mattia Furlani ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale nel salto in lungo (8.33 metri per il Campione del Mondo) e Kelly Doualla ha fatto il proprio debutto in questa annata agonistica (7.28 sui 60 metri per la 16enne lombarda, a nove centesimi dal proprio primato personale), c’è stato spazio anche per Filippo Randazzo. Nella tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza), l’azzurro si è espresso in 6.59 sui 60 metri e ha chiuso la gara al terzo posto. Il siciliano ha migliorato di ben quattro centesimi il personale siglato lo scorso anno e ha stampato il minimo per i Mondiali Indoor, che si disputeranno nel weekend del 20-22 marzo a Torun (Polonia). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Filippo Randazzo strappa il minimo per i Mondiali Indoor! Volata sotto i 6”60 a Parigi

