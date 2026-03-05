Atb diventa sponsor del Volley Bergamo | Sport veicolo di valori come rispetto e gioco di squadra

Atb ha annunciato di aver stretto un accordo di sponsorizzazione con Volley Bergamo 1991, squadra di pallavolo femminile della città. La collaborazione vede Atb sostenere il team nelle prossime competizioni e iniziative sportive. La partnership mira a promuovere valori come rispetto e collaborazione attraverso l’attività sportiva. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’azienda e dalla società sportiva.

La collaborazione prevede la presenza del marchio dell'azienda dei trasporti già durante la stagione in corso, oltre a iniziative congiunte che coinvolgeranno i tifosi e gli utilizzatori dei bus Atb annuncia la nuova sponsorizzazione di Volley Bergamo 1991, squadra di pallavolo femminile della città. La partnership nasce dalla volontà condivisa di promuovere i valori dello sport, del gioco di squadra e del forte legame con la comunità bergamasca. Attraverso l'accordo, l'azienda dei trasporti orobici sostiene una società che rappresenta Bergamo sui principali palcoscenici nazionali contribuendo alla diffusione di modelli positivi, soprattutto tra i più giovani.