Lo sport è un veicolo di grandi valori

Lo sport rappresenta un valore fondamentale per la società, promuovendo solidarietà, rispetto e impegno. A Modena, il passaggio della Fiamma olimpica sottolinea l’importanza di questi principi, unendo la passione sportiva alla ricchezza del nostro patrimonio storico e culturale. Un momento che rafforza il legame tra il movimento sportivo e il territorio, sottolineando come i valori dello sport siano un elemento di crescita e coesione per la comunità.

Accogliamo con orgoglio il passaggio della Fiamma olimpica a Modena in un percorso che toccherà il cuore della nostra città, passando per il centro storico e il sito Unesco, unendo la bellezza dello sport nella sua forma più alta, come le Olimpiadi, alla bellezza del nostro patrimonio artistico e architettonico", è il saluto dell'assessore allo Sport Andrea Bortolamasi che giovedì presenzierà all'evento. Entusiasmo anche dagli altri amministratori del territorio. "Chiunque ne abbia la possibilità – sottolinea la vicesindaco con delega allo Sport del Comune di Sassuolo Serena Lenzotti – è invitato ad unirsi ai tanti ragazzi delle scuole lungo il percorso, o a ritrovarsi in piazza Martiri Partigiani assieme alle scuole, alle società sportive ed alle associazioni: è un evento storico, che vedrà Sassuolo protagonista di un percorso capace di accendere emozioni e guardare, insieme, al futuro olimpico di Milano–Cortina 2026 ".

