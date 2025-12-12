Udinese vs Napoli quindicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

L’anticipo della quindicesima giornata di Serie A 2025/2026 mette di fronte Udinese e Napoli, due squadre con obiettivi diversi. I partenopei cercano di consolidare la leadership, mentre i padroni di casa vogliono riscattare l’ultima sconfitta. Ecco le probabili formazioni e le informazioni su dove seguire la sfida.

Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Per tenere la testa della classifica i partenopei dovranno battere i padroni di casa intenzionati a riscattare l’ultima delusione. Udinese vs Napoli si giocherà domenica 14 dicembre 2025 alle ore 15 presso la BluEnergy Arena. UDINESE VS NAPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani hanno necessità di ritrovarsi, avendo rimediato tre sconfitte nelle ultime quattro, di cui due in casa. La squadra di Runjac era partita bene, salvo poi rallentare, anche se 18 punti, e un margine di otto lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, fa comunque dormire sonni tranquilli. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Udinese vs Napoli, quindicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

