Gasperini lisciato dai giornalisti è sull’orlo dello sbrocco | Raspadori gli ha ricordato che l’Atalanta conta più della Roma

Gasperini si trova in una situazione complessa, con la sua Atalanta che attraversa un momento difficile. La recente sconfitta in Coppa Italia si aggiunge alle altre deludenti in questa stagione, mentre Raspadori ha sottolineato il valore dell’Atalanta rispetto alla Roma. Un momento di tensione e riflessione per il tecnico nerazzurro, alle prese con le sfide di un campionato complicato e la pressione di ottenere risultati.

La Roma di Gasperini è alla decima sconfitta stagionale (sette in campionato, due in Europa League e ieri sera in Coppa Italia). Non male per un tecnico che dai giornalisti italiani è trattato come se avesse preso una neopromossa e l’avesse portata in testa alla classifica. Ricordiamo che la Roma – con Ranieri – nel girone di ritorno dello scorso anno ha totalizzato più punti di tutti. Ieri sera la Roma è stata eliminata in Coppa Italia (IN CASA) dal Torino per 2-3. Una figura di merda che la metà basta. Ma Gasperini sembra che alleni il dopolavoro ferroviario, tutto è positivo per lui che sta lentamente affossando i giallorossi, li sta portando all’anonimato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

