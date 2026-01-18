Napoli in emergenza verso Copenaghen | Conte fa la conta degli infortunati

Napoli si prepara alla trasferta a Copenaghen in un momento di difficoltà a causa degli infortuni. Dopo la recente vittoria sul Sassuolo, la squadra di Conte analizza lo stato fisico dei giocatori, consapevole delle sfide che l’attende. La situazione richiede attenzione e gestione oculata per affrontare al meglio la prossima partita europea, mantenendo alta la concentrazione nonostante le assenze.

"> NAPOLI – La vittoria sul Sassuolo ha restituito ossigeno alla classifica, ma non ha alleggerito l’emergenza. In vista della trasferta di martedì a Copenaghen, crocevia della stagione in Champions League, il Napoli è costretto ancora una volta a fare i conti con una situazione fisica delicata, come riportato dal Corriere dello Sport. La lista europea riduce ulteriormente le opzioni: Marianucci e Mazzocchi non sono inseriti, limitando le rotazioni difensive. A scopo precauzionale Neres non ha preso parte alla sfida con il Sassuolo per proseguire il percorso riabilitativo: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, sottolinea il Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com

