Atalanta ancora in corsa su ogni fronte Palladino carica | Ci piace giocare così tanto Qua si lavora benissimo

L’Atalanta continua a competere su più fronti senza mostrare segni di rallentamento. Il tecnico Palladino ha dichiarato che la squadra apprezza molto il proprio stile di gioco e che l’ambiente di lavoro è molto positivo. La formazione bergamasca si prepara alle prossime sfide, mantenendo alta la concentrazione e l’impegno in tutte le competizioni in corso.

Bergamo, 5 marzo – Avanti nella corsa su tre fronti, senza frenare in nessuna competizione. L’Atalanta vuole arrivare in fondo alla Coppa Italia, lottare fino alla fine per un posto nella prossima Champions League in campionato e andare più avanti possibile nella attuale Champions “Essere in corsa su tre fronti per noi è motivo di grande orgoglio è bello giocare in tre competizioni. Sono orgoglioso per me e per la società”, ha rimarcato con soddisfazione e orgoglio il tecnico atalantino Raffaele Palladino, dopo il pareggio per 2-2 all’Olimpico contro la Lazio nella gara d’andata della semifinale di Coppa Italia. L’orgoglio di Palladino Un pareggio che sembra proiettare la Dea verso la finalissima di Roma del 13 maggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Palladino dopo ko Atalanta a Dortmund: "Ancora tutto aperto". De Roon: "Rimonta? Ci crediamo tanto" "Le assenze? Lasciamo stare chi manca, dobbiamo guardare chi c'è.

Palladino ottimista dopo Borussia Dortmund Atalanta: «Al ritorno possiamo fare due gol! Loro protestavano per ogni cosa, a me non piace…»

