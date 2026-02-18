Palladino ottimista dopo Borussia Dortmund Atalanta | Al ritorno possiamo fare due gol! Loro protestavano per ogni cosa a me non piace…

Raffaele Palladino si mostra fiducioso dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Borussia Dortmund, causata da alcuni episodi sfortunati e dalla pressione avversaria. L’allenatore nerazzurro spera di poter segnare due gol nella partita di ritorno, sostenendo che la squadra può farcela. Durante la gara, Palladino ha notato come il Borussia protestasse spesso per ogni decisione arbitrale, cosa che non gli piace. La partita si è conclusa con un risultato di 2-0 per i tedeschi, lasciando ancora aperte le possibilità per il ritorno.

