ASviS | Il consenso delle donne sia sempre la chiave per valutare un atto di violenza

Il Coordinamento del Gruppo di lavoro ASviS sul Goal 5 ha espresso preoccupazione riguardo al nuovo disegno di legge noto come “Stupro”. Secondo l'organizzazione, la formulazione attuale rischia di riproporre un modello culturale che pone alle donne l'onere di dimostrare di aver subito violenza, mantenendo inalterato un approccio che può favorire interpretazioni discutibili e ostacolare la tutela delle vittime.

del Coordinamento del Gruppo di lavoro ASviS sul Goal 5 La nuova impostazione del Ddl cosiddetto Stupri contiene un pericolo in sé per il rischio di un ritorno indietro “culturale” che scarica ancora una volta sulle donne l’onere di dimostrare di aver subito violenza. Il Gruppo di lavoro (GdL) ASviS sul Goal 5 “Parità di genere” ha seguito con grande rammarico la modifica apportata al Ddl cosiddetto Stupri dalla senatrice Bongiorno e approvato in Commissione Giustizia al Senato. Si tratta di una modifica importante per come viene definita la violenza sessuale nel codice penale. Nel testo approvato alla Camera nel novembre scorso la violenza sessuale era legata alla mancanza di un “ consenso libero e attuale ” della donna coinvolta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Lecco, donne in piazza contro il 'DDL Stupri': "Senza consenso è sempre violenza"Domenica mattina il flash mob in piazza XX Settembre: presenti i sindacati e le associazioni.

’Senza consenso è violenza’. Mobilitazione delle donne per le modifiche alla leggeSi sono ritrovate in tante domenica scorsa di fronte alla sede del Centro Antiviolenza "Non Ti Scordar di Te" a Ponte di Campia, nel comune di...

ASviS compie 10 anni, 'governare il cambiamento senza paura'Dieci anni di impegno per portare lo sviluppo sostenibile al centro della cultura, del dibattito pubblico e delle politiche del Paese. L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) celebra ... ansa.it

ASviS e Rai firmano un protocollo d’intesa per promuovere la cultura della sostenibilità in tutte le sue dimensioni e lottare contro le fake newsL’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e la Rai - Radiotelevisione Italiana hanno firmato un protocollo d’intesa per avviare una collaborazione di carattere scientifico, culturale, fo ... servizitelevideo.rai.it

ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. . Giovedì 5 marzo, a Roma, l’ASviS in collaborazione con Save the Children, presenta l’evento dedicato a una sfida senza precedenti: l’introduzione della Valutazione di Impatto Generazionale (VIG). Sarà l' - facebook.com facebook

DIRETTA | Evento ASviS Live da Sanremo dedicato alle Partnership #ANSA x.com