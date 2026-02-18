’Senza consenso è violenza’ Mobilitazione delle donne per le modifiche alla legge
Si sono ritrovate in tante domenica scorsa di fronte alla sede del Centro Antiviolenza "Non Ti Scordar di Te" a Ponte di Campia, nel comune di Gallicano, per mettere in atto una mobilitazione contro il DDL Bongiorno e le modifiche previste in materia di consenso. Coinvolte diverse associazioni del territorio per protestare, nel dettaglio, contro la proposta di modifica dell’articolo 609 bis del codice penale in materia di violenza sessuale. Un presidio simbolico inserito in un contesto nazionale che ha visto il coinvolgimento in contemporanea di altri Centri Antiviolenza disseminati sul territorio e nato dall’esigenza di informare, confrontarsi e fare sentire con la propria voce su un tema che riguarda diritti, tutele e libertà fondamentali, L’invito aggiuntivo chiedeva alle partecipanti di dotarsi con qualcosa di particolarmente rumoroso per rendere maggiormente efficace la protesta, dai fischietti, ai tamburi, fino ai coperchi delle pentole e ai campanacci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ddl Bongiorno, mobilitazione nazionale delle donne: “Consenso chiaro o è violenza”. Proteste in diverse città italiane.Il Ddl Bongiorno ha scatenato una mobilitazione nazionale delle donne, che rivendicano un consenso chiaro come condizione essenziale per evitare violenza.
Donne Democratiche aderiscono alla mobilitazione nazionale “Senza consenso è stupro”Le Donne Democratiche di San Nicola la Strada si sono unite alla protesta nazionale “Senza consenso è stupro” dopo aver letto i numeri dei casi di violenza sessuale cresciuti negli ultimi mesi.
Senza consenso «libero» e «attuale» è violenza sessuale: sì alla legge che modifica codice penale
Senza consenso è violenza: migliaia in piazza contro il ddl BongiornoDa Napoli a Milano, da Roma a Bologna, ieri 15 febbraio migliaia di persone sono scese in piazza contro l’emendamento al disegno di legge promosso dalla senatrice Giulia Bongiorno che interviene sul r ... womenews.net
«Senza consenso è stupro»: a migliaia nelle piazze contro il ddl BongiornoNella Capitale il corteo ha sfilato per le strade del centro, fino a Piazza del Popolo. Manifestazioni anche in altre città del Paese, da Ancona a Viterbo, nel giorno in cui si celebrano i trent’anni ... editorialedomani.it
Ieri, in tutta Italia, mobilitazioni diffuse. Piazze piene per dire con chiarezza: No al DDL Bongiorno. Perché senza consenso è stupro. Unite e compatte, verso la mobilitazione generale del 28 febbraio. #unanessunacentomila #seiononvogliotunonpuoi facebook
Senza consenso è stupro: il #15febbraio mobilitazione in Lombardia cgil.lombardia.it/senza-consenso… x.com