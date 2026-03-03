Tirocinanti dei beni culturali da inizio mese 300 lavoratori a casa | la denuncia di Musella
Da inizio marzo, 300 tirocinanti nel settore dei beni culturali in Calabria hanno concluso il loro periodo di formazione. La notizia arriva da un rappresentante del settore che denuncia questa situazione, evidenziando come il percorso lavorativo sia stato interrotto per tutti loro. La decisione riguarda lavoratori che avevano iniziato il tirocinio in diverse realtà della regione.
Dal 1° marzo, 300 tirocinanti dei beni culturali in Calabria hanno terminato il loro percorso lavorativo. Operatori attivi da anni in musei, biblioteche, parchi archeologici e soprintendenze, si trovano ora a dover affrontare l’incertezza del futuro professionale.A sollevare la questione è. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Festività 2025/2026 all'insegna dei beni culturali: gli orari di apertura dei musei salernitani, a Natale tutti chiusiIn particolare, il Museo Diocesano, la Cattedrale e San Giorgio il 24 dicembre restano aperti fino alle 15.
L’articolo 9 della costituzione italiana. Beni culturali e ambientali come beni comuni": Tomaso Montanari a BolognaVenerdì 27 febbraio alle ore 11, l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna ospiterà il dialogo di Tomaso Montanari con Eleonora...
Beni culturali immateriali: il recente riconoscimento legislativoArticle 21 of the recent Law 27 December 2023, n. 206 provides, for the first time, the recognition of the category of intangible cultural heritage as the object of the provisions of the Cultural ... diritto.it
Nasce l’esperto dei beni culturali della Difesa, in avvio un master di secondo livello per laureatiNasce l’esperto dei beni culturali della Difesa, in avvio un master di secondo livello per laureati ... msn.com
