Tirocinanti dei beni culturali da inizio mese 300 lavoratori a casa | la denuncia di Musella

Da inizio marzo, 300 tirocinanti nel settore dei beni culturali in Calabria hanno concluso il loro periodo di formazione. La notizia arriva da un rappresentante del settore che denuncia questa situazione, evidenziando come il percorso lavorativo sia stato interrotto per tutti loro. La decisione riguarda lavoratori che avevano iniziato il tirocinio in diverse realtà della regione.