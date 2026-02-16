L' Aston Martin di Newey è già in crisi? Alonso | È complicato Ma calma le sfide erano note

L’Aston Martin di Newey ha affrontato problemi alla power unit durante la prima sessione di prove in Bahrain, rallentando il progresso della squadra. Fernando Alonso ha commentato che la situazione è complessa, ma invita a mantenere la calma perché le difficoltà erano previste. La vettura ha registrato poche tornate e ha mostrato difficoltà sia nella potenza che nel recupero energetico.

Una domanda quasi ai confini dell'illegalità o del sacrilegio: e se Adrian Newey avesse steccato? Chiariamolo subito a scanso di equivoci: dopo soli pochi giorni di test di un ciclo tecnico così rivoluzionario, trarre giudizi definitivi sui reali valori in pista delle nuove F1 non è proprio possibile. Nessuno li conosce. È però un fatto che tra le monoposto che sono apparse più in difficoltà dopo la prima tre giorni di lavoro in Bahrain, ci sia proprio l'attesissima Aston Martin AMR26, la prima progettata dal genio di Adrian Newey, il progettista più vincente della categoria che Lawrence Stroll ha convinto a suon di milioni e strutture, quando il britannico ha deciso di lasciare la Red Bull per cercare una nuova sfida professionale.