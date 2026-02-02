Roma nasce Vet in Centro | assistenza veterinaria gratuita per gli animali delle famiglie fragili

A Roma nasce un nuovo servizio di assistenza veterinaria gratuita dedicato agli animali delle famiglie in difficoltà. L’obiettivo è aiutare chi non può permettersi le cure più semplici per i propri animali domestici. La città mette a disposizione un centro dove poter portare cani e gatti senza preoccuparsi dei costi, rispondendo a un’esigenza crescente tra i cittadini.

Curare un cane o un gatto a Roma sta diventando sempre più oneroso, al punto da trasformarsi, per molti cittadini, in un lusso difficilmente sostenibile. Interventi di base come visite, sterilizzazioni o cure veterinarie essenziali possono arrivare a costare sensibilmente di più rispetto ad altre aree del Lazio, mettendo in difficoltà soprattutto anziani soli e nuclei familiari con redditi bassi. Da questa constatazione nasce “Vet in Centro”, un progetto pilota di veterinariato sociale promosso dal Municipio I Roma Centro. L’iniziativa è stata approvata dalla giunta municipale con l’obiettivo di garantire cure veterinarie gratuite o agevolate ai cani e ai gatti appartenenti a residenti in condizioni di fragilità economica o sociale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

