Altissimu onnipotente bon Signore | il Cantico delle creature tra poesia musica e fede
Il 10 gennaio 2026 alle 17:30, presso il teatro alla Misericordia di Sansepolcro, si terrà il primo evento del ciclo dedicato all’anniversario della morte di San Francesco d’Assisi. L’appuntamento intende esplorare il “Cantico delle Creature” attraverso una prospettiva che unisce poesia, musica e fede, offrendo un’occasione di riflessione e confronto su uno dei capolavori spirituali del santo.
