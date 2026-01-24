La Corte dei conti esprime un giudizio critico sulla gestione delle società partecipate del Comune di Grosseto, evidenziando problematiche legate a trasparenza, analisi dei costi, reclutamento e utilizzo dei proventi. Il pronunciamento sottolinea potenziali violazioni delle prerogative del consiglio comunale, sollevando interrogativi sulla modalità di amministrazione e controllo delle partecipate pubbliche.

GROSSETO È durissimo il giudizio della Corte dei conti - secondo quanto riferito da Grosseto Città Aperta – sulle modalità con le quali il Comune gestisce le sue società partecipate, sollevando numerose criticità in termini di trasparenza, analisi dei costi, reclutamento del personale, utilizzo improprio di alcuni proventi e violazione delle prerogative del consiglio comunale. "Queste sono le risultanze di una approfondita verifica compiuta sul piano di razionalizzazione delle partecipate del 2024, esposta in ben quaranta pagine nelle quali il sostantivo "criticità" ricorre ventotto volte – inizia Carlo De Martis, capogruppo di Grosseto Città Aperta – Nonostante sia pervenuta il 22 dicembre sulla scrivania del sindaco e dell’assessore Rossi, fin qui hanno taciuto provando a nascondere quel macigno sotto un tappeto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Partecipate, gestione contestata: "Bocciati dalla Corte dei conti"

Leggi anche: Partecipate e rilievi della Corte dei Conti, fra polemiche e criticità passa la delibera

Leggi anche: Treviglio, controlli della Corte dei Conti sui bilanci: sotto la lente le partecipate

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Partecipate, gestione contestata: Bocciati dalla Corte dei conti.

Partecipate, gestione contestata: Bocciati dalla Corte dei contiDe Martis (Grosseto Città Aperta) evidenzia la relazione dei magistrati contabili su costi e personale Quaranta pagine di rilievi. Vivarelli e Rossi hanno taciuto: consiglio comunale tenuto all’oscur ... lanazione.it

Partecipate, De Martis: Corte dei conti dura sulla gestione, il sindaco e Rossi hanno nascosto la veritàGrosseto. E’ durissimo il giudizio della Corte dei conti sulle modalità con le quali il Comune di Grosseto gestisce le sue società partecipate, sollevando numerose criticità in termini di trasparenza ... grossetonotizie.com

Pescia. Questo corto circuito tra l'esecutivo Franchi e le reali necessità della cittadinanza – secondo Oreste Giurlani del gruppo Pescia Cambia - emerge con particolare gravità nella gestione delle società partecipate - facebook.com facebook

Partecipate, De Martis: "Corte dei conti dura sulla gestione, il sindaco e Rossi hanno nascosto la verità" - x.com