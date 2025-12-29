È morto Davide Tizzano doppio oro olimpico e presidente della Federcanottaggio | aveva 57 anni
È deceduto a 57 anni Davide Tizzano, figura di rilievo nel canottaggio e nello sport italiano. Doppio oro olimpico, ha rappresentato con impegno e passione il nostro paese sia come atleta che come presidente della Federcanottaggio. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il settore sportivo e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.
È scomparso a 57 anni Davide Tizzano, icona del canottaggio e dirigente sportivo poliedrico, vincitore di due medaglie d’oro olimpiche e protagonista anche nel mondo della vela. 🔗 Leggi su Fanpage.it
