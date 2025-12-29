È morto Davide Tizzano doppio oro olimpico e presidente della Federcanottaggio | aveva 57 anni

È deceduto a 57 anni Davide Tizzano, figura di rilievo nel canottaggio e nello sport italiano. Doppio oro olimpico, ha rappresentato con impegno e passione il nostro paese sia come atleta che come presidente della Federcanottaggio. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il settore sportivo e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

Morto Davide Tizzano, presidente Federcanottggio: vinse 2 ori alle Olimpiadi, aveva 57 anni - Davide Tizzano, presidente della Federcanottaggio e vincitore di due medaglie d'oro olimpiche (una a Seul nel 4 di coppia e l'altra, ad Atlanta, nel doppio) è ... msn.com

Morto Davide Tizzano, il presidente della Federcanottggio vinse 2 ori alle Olimpiadi - Davide Tizzano, presidente della Federcanottaggio e vincitore di due medaglie d'oro olimpiche (una a Seul nel 4 di coppia e l'altra, ad Atlanta, nel doppio) è morto. ansa.it

Davide Compagnone, 40enne di Bacoli, è morto soffocato da un boccone di panettone - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.