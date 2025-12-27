Cancro al colon l’aspirina può ridurre le recidive | chi potrebbe beneficiarne

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’idea che un farmaco comune e a basso costo come l’ aspirina  possa aiutare a prevenire le  recidive del cancro al colon-retto  circola da anni, soprattutto sulla base di studi osservazionali. Ora, però, arriva un passaggio chiave: un  trial randomizzato pubblicato sul  New England Journal of Medicine  (NEJM) fornisce evidenze più solide, ma con un punto decisivo: il beneficio sembra riguardare soprattutto pazienti selezionati in base al profilo genetico del tumore. Il lavoro (trial ALASCCA) ha arruolato pazienti con  tumore del retto stadio I–III  o  tumore del colon stadio II–III  che, dopo l’intervento, presentavano alterazioni somatiche nei geni della via PI3K (un insieme di mutazioni frequenti nei tumori). 🔗 Leggi su Panorama.it

Leggi anche: Cancro al colon, microbioma può predirne rischio e guidare diagnosi precoce

