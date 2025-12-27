Cancro al colon l’aspirina può ridurre le recidive | chi potrebbe beneficiarne
L’idea che un farmaco comune e a basso costo come l’ aspirina possa aiutare a prevenire le recidive del cancro al colon-retto circola da anni, soprattutto sulla base di studi osservazionali. Ora, però, arriva un passaggio chiave: un trial randomizzato pubblicato sul New England Journal of Medicine (NEJM) fornisce evidenze più solide, ma con un punto decisivo: il beneficio sembra riguardare soprattutto pazienti selezionati in base al profilo genetico del tumore. Il lavoro (trial ALASCCA) ha arruolato pazienti con tumore del retto stadio I–III o tumore del colon stadio II–III che, dopo l’intervento, presentavano alterazioni somatiche nei geni della via PI3K (un insieme di mutazioni frequenti nei tumori). 🔗 Leggi su Panorama.it
