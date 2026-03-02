Dubai ha deciso di chiudere lo spazio aereo, cancellando tutti i voli in partenza e in arrivo. La sospensione riguarda tutte le rotte che attraversano l’area e durerà fino a nuova comunicazione. Le compagnie aeree di diversi Paesi hanno annullato i voli per Dubai, lasciando il cielo sopra il Medio Oriente praticamente vuoto. Chi era in viaggio verso o da Dubai deve attendere aggiornamenti sulle prossime mosse.

Roma, 2 marzo 2026 - Il cielo sopra il Medio Oriente si è svuotato in poche ore. Dove fino a pochi giorni fa passavano alcune delle rotte più trafficate del pianeta oggi resta un corridoio quasi deserto, evitato dalle compagnie di tutto il mondo. L’ escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Ir an ha provocato una reazione a catena: chiusura degli spazi aerei, aeroporti colpiti o fermati per sicurezza e migliaia di tratte aeree cancellate. Il risultato è una paralisi globale che riguarda turismo, business travel e soprattutto i lavoratori in movimento tra Europa e Asia, come dimostrano i numerosi voli cancellati in India o a Singapore. E già nelle ultime ore la situazione nei grandi hub del Golfo mostra segnali di forte pressione sui collegamenti internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dubai chiude lo spazio aereo: la mappa dei voli cancellati, fino a quando e cosa fare

