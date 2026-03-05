Aspettando la Maratonina oggi c’è l’allenamento collettivo alla pista di atletica

In vista della Maratonina di Prato del 19 aprile, il comitato organizzatore ha programmato allenamenti collettivi serali alla pista di atletica, aperti a tutti gli appassionati. Oggi si svolge uno di questi incontri, che coinvolge runner di diverse esperienze pronti a prepararsi per la gara. L’evento si svolge nella pista cittadina e riguarda l’intera comunità di appassionati di corsa.

In vista della Maratonina di Prato del 19 aprile, il comitato organizzatore ha programmato una serie di allenamenti collettivi serali aperti a tutti gli appassionati. L’iniziativa, curata dalla Asd Prato Promozione, si sviluppa attraverso uno stage ludico-motorio dal format semplice ma funzionale: i partecipanti vengono suddivisi in gruppi omogenei per livello e seguiti da podisti esperti che li guidano in un allenamento. Un lavoro calibrato, utile tanto a chi punta al cronometro quanto a chi desidera arrivare preparato alla distanza. Previsti anche gruppi di cammino a conferma di un progetto inclusivo che coinvolge l’intero movimento. I partecipanti hanno già evidenziato l’importanza di un’opportunità che consente di allenarsi in sicurezza anche nelle ore serali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

