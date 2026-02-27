Scatta Aspettando la Maratonina ogni giovedì allenamento collettivo

Ogni giovedì si svolge un allenamento di gruppo dedicato alla preparazione della Maratonina di Prato, in programma domenica 19 aprile. L’iniziativa coinvolge runner di diversi livelli che si incontrano per condividere esercizi e consigli utili prima della gara. L’obiettivo è favorire la partecipazione e aiutare gli atleti a migliorare la propria condizione fisica in vista della competizione.

Scatta "Aspettando la Maratonina" l’appuntamento per preparare la Maratonina di Prato che si disputerà domenica 19 aprile. Per altre cinque sedute sempre il giovedì fino al 2 aprile con ritrovo alle 19 presso la pista di Atletica Leggera Mauro Ferrari di Prato e partenza dei gruppi alle 19.30 si potrà allenarsi insieme a podisti esperti lungo un tracciato nei dintorni della struttura di partenza. Previsti anche gruppi di camminatori, a conferma di una iniziativa aperta a tutti. Ma le iniziative non sono terminate perchè l’organizzazione vuole creare una mattinata di vera e propria festa e soprattutto un modo per aggregare e far vivere una giornata di sport alle famiglie e alle associazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scatta "Aspettando la Maratonina", ogni giovedì allenamento collettivo L'allenamento collettivo più lungo e goloso d'Abruzzo: a Casalbordino torna il Mandamento TourIl sodalizio podistico Runners Casalbordino ripropone, alle porte delle festività natalizie, il Mandamento Tour, giunto alla quattordicesima... Vittoria al Giro di Sardegna: "La sognavo ogni giorno in allenamentoLa prima tappa del rinato Giro di Sardegna si è chiusa con la vittoria di Nicolò Garibbo, giovane promessa del ciclismo italiano.