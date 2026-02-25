Lavoro a rischio nell’appalto Asl Salerno sospeso lo sciopero proclamato dai sindacati

La Prefettura ha comunicato ufficialmente che la maxi-gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie è stata congelata Colpo di scena per il caso dell'igiene e del decoro degli ospedali e dei distretti sanitari della provincia di Salerno: la Prefettura ha comunicato ufficialmente che la maxi-gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie è stata congelata. "Il provvedimento nasce dalla necessità di fare il punto della situazione. L'Asl ha fatto sapere che la società incaricata della gestione degli appalti regionali ha sospeso l'iter per l'affidamento del servizio, che non riguardava solo il territorio salernitano ma si estendeva a tutta la Campania e al Molise. - si legge sulla nota stampa di Cgil, Cgil Filcams, Cisl e Fisascat Cisl - Alla base della decisione c'è una rimodulazione dei fabbisogni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Lavoro a rischio nell’appalto Asl Salerno, proclamato sciopero da Fisascat Cisl e Filcams CgilIl perdurare della mancanza di risposte da parte della Regione Campania sulla gara Soressa ha causato lo sciopero annunciato da Fisascat Cisl e Filcams Cgil, che rappresentano i lavoratori dell’appalto per le pulizie dell’ASL di Salerno.

Lavoratori mobilitati all’Asl Salerno, la Fisascat Cisl provinciale sospende lo scioperoLavoratori dell’Asl Salerno, la Fisascat Cisl provinciale ha deciso di sospendere temporaneamente lo sciopero dei servizi di pulizia e ausiliariato.

Test anti droga e alcol immediati per le attività ad alto rischio: le novità nei luoghi di lavoroUna circolare appena pubblicata dall’Ispettorato chiarisce le misure contenute nel decreto Sicurezza convertito in legge: l’operatività solo dopo l’accordo ... repubblica.it

Industria farmaceutica A rischio 170 posti di lavoro nella filiale di Bichsel di GalenicaGalenica, grossista di medicinali e gestore di farmacie, ha annunciato in un comunicato odierno la chiusura entro fine anno della sua filiale Bichsel, a causa della mancanza di competitività. bluewin.ch

A Salerno e in provincia, sottoporsi a una visita oculistica nel 2026 si preannuncia praticamente impossibile. Il Centro unico per le prenotazioni (Cup) dell’Asl Salerno ha comunicato a diversi pazienti l’assenza di disponibilità presso le strutture sanitarie locali - facebook.com facebook

#Concorso ASL Salerno: 20 posti per Tecnici di Radiologia Medica a tempo #indeterminato! Laurea TSRM e iscrizione all’Albo necessari. Sedi: strutture ASL Salerno Candidati qui: cliclavoro.gov.it/concorsi/conco… x.com