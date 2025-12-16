Favori e appalti in cambio di regali | le condanne per lo scandalo tangenti all' Asl di Bari

Si conclude con una condanna il principale filone dell'inchiesta sulle tangenti all'Asl di Bari, che ha coinvolto funzionari pubblici e imprenditori in un presunto sistema di favori e appalti illeciti in cambio di regali. L'indagine ha portato alla luce un complesso giro di corruzione nel settore sanitario della regione.

