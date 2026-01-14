muscat tokyo seul la missione globale di meloni secondo pelanda

L'articolo analizza la recente visione di Meloni sulla presenza internazionale dell’Italia, con particolare attenzione alle sue azioni in Indo-Pacifico e nel Golfo. Secondo Pelanda, la strategia italiana mira a rafforzare la posizione del paese come attore globale, moltiplicando le proprie forze e influenze. Una panoramica sulla missione diplomatica e sulle sfide che l’Italia affronta nel contesto geopolitico attuale.

“L’Italia deve muoversi ‘nazionalmente’ come moltiplicatore di forze e, nell’Indo-Pacifico come nel Golfo, lo sta facendo egregiamente. Mi auguro che questa postura del governo prosegua nel tempo”. Lo dice a Formiche.net Carlo Pelanda, uno dei più autorevoli analisti italiani, oltre che docente e saggista, autore de “L’Italia globale” per Rubbettino che, nel giorno in cui iniziano tre missioni strategiche per la presidente del Consiglio, spiega il perimetro in cui si sta muovendo l’esecutivo, intrecciandolo non solo a sfide epocali come il futuro del Mediterraneo e gli intrecci con l’Artico e gli oceani, ma anche alla nuova competitività delle infrastrutture e dei commerci. 🔗 Leggi su Formiche.net

