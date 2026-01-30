soho house chiude le porte a new york e si espande in asia con nuovi spazi a tokyo e goa

Soho House ha deciso di chiudere la sua sede a New York e spostare l’attenzione sull’espansione in Asia. La società ha annunciato che uscirà dal mercato azionario, tornando a essere un’azienda privata. Intanto, prepara aperture a Tokyo e Goa, puntando a rafforzare la presenza nel continente asiatico. La notizia ha sorpreso gli investitori, che si aspettavano una continuazione della quotazione a Wall Street.

Soho House ha ufficialmente chiuso la sua quotazione a Wall Street, abbandonando il mercato azionario per tornare a essere un’azienda privata. L’operazione, conclusa con il delisting, segna una svolta strategica per il gruppo fondato nel 1995 a Londra, che da anni si è affermato come simbolo dell’élite globale del lifestyle, con club esclusivi in città come Milano, Parigi, Los Angeles e New York. La decisione di uscire dal mercato azionario non è motivata da difficoltà finanziarie, ma da una ristrutturazione del modello di crescita: il si sposta da un’espansione rapida basata sulle performance azionarie a un’evoluzione più sostenibile, con aperture mirate in nuove aree geografiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

