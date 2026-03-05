Ascolti tv ieri sera 4 marzo 2026 Stasera tutto è possibile vince la prima serata male Vanina e il film su Cocciante

Ieri sera, mercoledì 4 marzo 2026, gli ascolti televisivi hanno visto il programma “Stasera tutto è possibile” vincere la prima serata su Rai2 con il ritorno di Stefano De Martino alla conduzione. La trasmissione ha ottenuto un buon riscontro di pubblico, mentre “Vanina” e il film dedicato a Cocciante hanno registrato risultati inferiori. La serata televisiva si è conclusa con queste evidenze di ascolto.

Gli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 4 marzo 2026, hanno per protagonista Stefano De Martino che è tornato al timone di Stasera tutto è possibile su Rai2. Il programma si è scontrato con film, serie tv, talk e inchieste. Ascolti tv ieri sera 4 marzo 2026, Stasera tutto è possibile vince la prima serata Mercoledì 4 marzo 2026, su Rai1 Il mio nome è Riccardo Cocciante coinvolge 1.846.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale5 Vanina – Un Vicequestore a Catania 2 attira 1.985.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile tiene compagnia a 2.318.000 spettatori pari al 16.8%. Su Italia1 Coppa Italia – Lazio-Atalanta porta davanti allo schermo 2. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera 4 marzo 2026, Stasera tutto è possibile vince la prima serata, male Vanina e il film su Cocciante Ascolti TV | Mercoledì 4 Marzo 2026. STEP vola al 16.8%, male Vanina 13.4%, flop il film su Cocciante 10.5%Nella serata di ieri, mercoledì 4 marzo 2026, Il mio nome è Riccardo Cocciante su Rai1 ha raccolto 1. Ascolti TV | Mercoledì 4 Marzo 2026. STEP parte col botto (16.8%), male Vanina (13.4%), flop il film su Cocciante (10.5%)Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Tutti gli aggiornamenti su Ascolti tv ieri sera 4 marzo 2026.... Temi più discussi: Ascolti tv ieri mercoledì 25 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026, Tre di troppo e Chi l'ha visto; Ascolti tv ieri (26 febbraio): Sanremo da record, la ‘rivincita’ di Carlo Conti. Il dato storico della terza serata; Ascolti TV ieri sera, 26 febbraio 2026: il risultato della terza serata di Sanremo; Ascolti tv 27 febbraio, la quarta serata di Sanremo 2026 cresce ancora: oltre 10milioni di spettatori. Ascolti tv mercoledì 4 marzo: Il mio nome è Riccardo Cocciante, Vanina 2, Lazio-AtalantaAscolti tv 4 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv ieri (4 marzo) De Martino da sogno, STEP parte col record e spazza via tuttiRai 2 si prende la prima serata con Stasera Tutto è Possibile che vola al 16,8% di share, Vanina al 13,4% su Canale 5: tutti i dati Auditel ... libero.it Che palle che è diventato questo programma. Ci credo che perde ascolti... una noia infinita #chilhavisto x.com Sanremo 2026, crollo negli ascolti streaming: "Nessun brano sopra il milione di clic" | leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/03/sanremo-2026-crollo-negli-ascolti-streaming-nessun-brano-supera-il-milione-di-clic/ - facebook.com facebook