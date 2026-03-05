Ascolti TV di mercoledì 4 marzo 2026 | Stasera Tutto è Possibile domina la serata bene Vanina su Canale5

Luca Argentero: «La cosa più pazza? Andare al Grande Fratello a 23 anni senza fare calcoli» Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e polemiche. Tutto sulla tiktoker napoletana Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Romina Carrisi si racconta a Verissimo: «Con il padre di Axel è finita. Piango di notte per non farmi vedere da mio figlio» Gli ascolti Tv di mercoledì 4 marzo 2026 premiano Rai2. Il comedy show Stasera Tutto è Possibile, condotto da Stefano De Martino, conquista il pubblico con 2.318.000 spettatori e il 16.8% di share, risultando il programma più visto in prima serata. Su Canale5 la fiction Vanina – Un Vicequestore a Catania 2 raccoglie 1. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

Gli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 4 marzo 2026, hanno per protagonista Stefano De Martino che è tornato al timone di Stasera tutto è possibile...

Rai 2 conquista la prima serata del 4 marzo con Stasera Tutto è Possibile leader negli ascolti.

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 il documentario Il mio nome è Riccardo Cocciante segnare una media di ...

Ascolti tv 4 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì)

Ieri sera su Rai1 il docufilm Il mio nome è Riccardo Cocciante. Su Canale5 l'esordio di Vanina 2 – Un vicequestore a Catania e su Rai2 al via la nuova edizione di Stasera tutto è possibile.

