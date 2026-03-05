Nella prima serata del 4 marzo, Rai 2 si è aggiudicata la vittoria con il programma Stasera Tutto è Possibile, che ha registrato gli ascolti più alti. Rai 1 ha trasmesso un documentario su Riccardo Cocciante, mentre Canale 5 ha proposto il ritorno di Vanina - Un Vicequestore a Catania, ottenendo risultati inferiori.

Rai 2 conquista la prima serata del 4 marzo con Stasera Tutto è Possibile leader negli ascolti. Più indietro Rai 1 con il doc su Riccardo Cocciante e Canale 5 con il ritorno di Vanina - Un Vicequestore a Catania. Negli ascolti TV di mercoledì 4 marzo 2026 è Stasera Tutto è Possibile su Rai 2 a conquistare la prima serata, superando la concorrenza e risultando il programma più visto della serata. Non brillano invece le proposte di Rai 1 e Canale 5: il documentario dedicato a Riccardo Cocciante si ferma a dati piuttosto contenuti, mentre il ritorno della fiction Vanina - Un Vicequestore a Catania non riesce a catalizzare l'attenzione del pubblico come ci si poteva aspettare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ascolti TV 4 marzo: Rai 2 vince con Stasera Tutto è Possibile, male Cocciante e Vanina

Ascolti tv ieri sera 4 marzo 2026, Stasera tutto è possibile vince la prima serata, male Vanina e il film su CoccianteGli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 4 marzo 2026, hanno per protagonista Stefano De Martino che è tornato al timone di Stasera tutto è possibile...

Ascolti tv 4 marzo: chi ha vinto tra Vanina 2, Cocciante e Stasera tutto è possibile, i dati di De Martino e ScottiChi ha vinto tra Stasera tutto è possibile in onda su Rai2, Vanina 2 in onda su Canale5 e il docufilm di Rai1 Il mio nome è Riccardo Cocciante.

Una selezione di notizie su Stasera Tutto.

Temi più discussi: Ascolti tv ieri (3 marzo): De Martino dilaga senza Gerry Scotti, Sabrina Ferilli non sbaglia con la Coppa Italia; Ascolti Tv 3 marzo: chi ha vinto tra Gloria, Como-Inter e Stasera a letto tardi: dati di Affari Tuoi senza La Ruota; Su Rai2 torna Stasera tutto è possibile, con Stefano De Martino; Ascolti tv del 3 marzo, Sabrina Ferilli torna su Rai 1. Gerry Scotti salta.

Ascolti tv mercoledì 4 marzo: Il mio nome è Riccardo Cocciante, Vanina 2, Lazio-AtalantaAscolti tv 4 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti tv ieri (4 marzo): De Martino da sogno, STEP parte col record e spazza via tuttiRai 2 si prende la prima serata con Stasera Tutto è Possibile che vola al 16,8% di share, Vanina parte dal 13,4% su Canale 5: tutti i dati Auditel ... libero.it

#StaseraTuttoéPossibile batte tutti! Grande successo per #StefanoDeMartino che su Raidue con Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.318.000 spettatori pari al 16.8%. Cocciante interessa 1.846.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale5 Vanina – Un - facebook.com facebook

Il “Golden Step” poteva vincerlo solo che lui: Giovanni Esposito Siamo ora in diretta su #Rai2 e #RaiPlay con #STEP! #Staseratuttoepossibile x.com