Indian Wells 2026 proposta di matrimonio per Sabalenka dal compagno Frangulis | la bielorussa accetta e posta il video

Proposta di matrimonio sotto i riflettori per Aryna Sabalenka. La tennista bielorussa, numero uno del ranking WTA, ha ricevuto la fatidica domanda dal compagno Georgios Frangulis in uno dei templi più iconici del tennis mondiale: il cemento di Indian Wells Open, dove proprio oggi inizia il torneo a cui partecipa la 27enne campionessa. Nella località californiana, teatro di alcune delle sfide più prestigiose del circuito, Frangulis si è inginocchiato sorprendendo Sabalenka davanti a uno scenario carico di significato sportivo ed emotivo. La risposta non si è fatta attendere: sì. Un momento romantico che unisce vita privata e carriera sportiva, sullo sfondo di uno dei tornei più amati del calendario internazionale, postato sui profili Instagram dei due protagonisti.