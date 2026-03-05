Arriva a Prato, dove è realmente avvenuto, "Il velo di Lucrezia" (Neri Pozza, 2025), romanzo sull’amore tra fra Filippo Lippi e la suora che gli fece da modella, appunto Lucrezia Buti. Vicenda nota – soprattutto ai pratesi – che porta con sé molte suggestioni tra arte e storia e che potrà avvicinare anche i lettori meno esperti. L’autrice è Carla Maria Russo, ex insegnante di italiano al classico e appassionata di ricerca storica e di scrittura. Ha pubblicato ben tredici romanzi e vinto numerosi premi letterari, in particolare il Premio Feudo di Maida con "La sposa Normanna". "Ho incontrato questa storia durante i miei studi sul... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arte, Lucrezia alza il velo. E diventa "testimonial" per la Festa della donna

Festa della donna: tour per raccontare le storie di Marfisa, Lucrezia e altre donne di FerraraNon dame silenziose, ma donne che hanno inciso sul potere, sulle scelte e sugli equilibri della corte estense.

Il velo di Lucrezia. Carla Maria Russo in bibliotecaNei mesi scorsi, a partire dalla sua uscita, è stato uno dei libri più richiesti e prestati dagli utenti del Sistema Bibliotecario Lecchese, e...