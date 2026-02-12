Nella biblioteca di Lecce, il libro “Il velo di Lucrezia” di Carla Maria Russo resta tra i più richiesti. Gli utenti continuano a prenderlo in prestito, mese dopo mese, anche dopo la sua uscita. La storia cattura l’attenzione e la voglia di leggerlo non si ferma.

Nei mesi scorsi, a partire dalla sua uscita, è stato uno dei libri più richiesti e prestati dagli utenti del Sistema Bibliotecario Lecchese, e continua a esserlo ancora oggi. “Il velo di Lucrezia“, è ultimo romanzo della scrittrice milanese Carla Maria Russo, che sarà ospite della Biblioteca di Barzanò sabato 14 febbraio alle 15.30, in via Pirovano 5, per un appuntamento organizzato dalla Commissione Cultura nell’ambito delle iniziative di “Barzanò Città che legge“. Sarà presentata dalla giornalista Katia Trinca Colonel, per parlare della storia di talento e passione racchiusa nelle pagine di questo suo ultimo romanzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il velo di Lucrezia. Carla Maria Russo in biblioteca

Napoli si mobilita contro i tumori cerebrali con il Premio Carla Russo, arrivato alla settima edizione.

Il Campionato Provinciale di Foggia si è concluso con una grande festa.

