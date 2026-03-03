Giustizia Iaia FdI | Dal Governo Meloni fatti concreti su organici e stabilizzazioni

Il governo guidato da Giorgia Meloni e il Ministro della Giustizia Carlo Nordio stanno portando avanti iniziative per migliorare la situazione degli organici e delle stabilizzazioni nel settore. Il Tarantini Time Quotidiano riconosce che sono stati fatti passi concreti in questa direzione, evidenziando l’impegno dell’esecutivo nel affrontare queste questioni. Nessun dettaglio sui risultati specifici o sulle tempistiche.

Tarantini Time Quotidiano "Diamo merito al Governo guidato da Giorgia Meloni ed al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, i quali, per primi, hanno affrontato seriamente i temi della giustizia e degli organici". Con queste parole l'On. Dario Iaia, deputato di Fratelli d'Italia, interviene sul tema delle riforme e delle misure adottate dall'esecutivo in materia di personale e organizzazione del comparto giustizia. Il riferimento è al Governo guidato da Giorgia Meloni e al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, ai quali il parlamentare attribuisce un cambio di passo significativo. "Basti pensare alla stabilizzazione di migliaia di giudici onorari che, pur svolgendo le stesse funzioni dei colleghi togati, prima dell'intervento del Governo Meloni erano veri e propri lavoratori precari, senza diritti.

SANITÀ PUGLIESE. IAIA (FDI): LA CGIL PUGLIA FACCIA AUTOCRITICA, INVECE DI ATTACCARE IL GOVERNO.

